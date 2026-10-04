Кишечник влияет на настроение: как связаны пищеварение и эмоции

Между мозгом и кишечником происходит постоянный диалог, от которого зависит и пищеварение, и душевное состояние. Об этой связи рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Около 90 % серотонина — того самого "гормона счастья" — вырабатывается в кишечнике. Он влияет не только на эмоции, но и на работу ЖКТ, аппетит и сон. Поэтому при сбоях в кишечнике нередко появляются апатия и раздражительность.

Нервная система внутри кишечника

В стенках кишечника расположена энтеральная нервная система — миллионы нейронов, способных работать автономно. Она управляет пищеварением и одновременно участвует в формировании эмоционального фона, постоянно обмениваясь сигналами с головным мозгом.

Блуждающий нерв — главный канал двусторонней связи между кишечником и мозгом. При здоровом микробиоме он передаёт успокаивающие сигналы, а при воспалении или дисбалансе бактерий — сигналы тревоги. Именно поэтому стимуляцию этого нерва применяют в терапии депрессии.

Кишечные бактерии участвуют в выработке дофамина (отвечает за мотивацию и удовольствие) и ГАМК (снижает тревожность). При нарушении баланса микрофлоры растёт тревожность, страдает сон, могут появляться депрессивные симптомы. Пробиотики и ферментированные продукты способны улучшать эмоциональный фон.

Хроническое воспаление делает стенку кишечника более проницаемой: в кровь попадают вещества, запускающие системное воспаление, которое затрагивает и мозг, провоцируя упадок сил и депрессию. Возникает замкнутый круг: стресс вредит кишечнику, а проблемы с кишечником — психике.