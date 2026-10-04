В Тюмени готовят к премьере спектакль "Дорогами Победы"

В декабре тюменцам покажут спектакль "Дорогами Победы", посвященный семейным историям о Великой Отечественной войне. Проект театральной студии старшего поколения “Мари Ванна” стал одним из победителей гранта губернатора Тюменской области в номинации "Сохранение исторической памяти".

Ранее состоялся кастинг, объединивший готовых делиться эмоциональными моментами прошлого, семейной историей людей. Было набрано десять новых взрослых актрис. Из примерно тридцати историй, присланных на отбор, режиссер и педагог выбрали наиболее интересные — именно они войдут в постановку.

Как рассказала основатель студии “Мари Ванна” Любовь Климентьева, запланировано пять показов, два из них пройдут в школах. Проект направлен на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, призван вовлечь молодежь в диалог со старшим поколением.

“В основном ориентир у нас сейчас на патриотическое воспитание. Все направлено на то, чтобы привлечь внимание молодежи к теме Великой Отечественной войны. Опрос, проведенный среди школьников, показал: только около 40 % респондентов слышали в семье о своих прадедах – участниках ВОВ, остальные знают о Великой Отечественной из учебников. Именно это стало стимулом для работы”, – поделилась Любовь Климентьева.

Грант позволит привлечь режиссера, художника, экспертов, приобрести реквизит, сертификаты для актеров, создать декорации, - сообщает Тюменская линия.

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