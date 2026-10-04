Тюменцы сигнализируют о сломанных дорожных указателях и знаках

Бдительные тюменцы следят за состоянием информационных стендов, указателей, дорожных знаков. Если эти элементы повреждены, у знаков наклонился столб или у зданий нет таблички с адресом, сообщают на официальный портал "Тюмень – наш дом".

В каталоге есть специальный раздел, который так и называется: "Поврежден информационный указатель, табличка, дорожный знак". Уже поступали сообщения от жителей с улиц Олимпийской, Газовиков, Новоселов, Моторостроителей и др.

Каждое обращение рассматривается, статус можно отследить на сайте. Когда появится статус "Проблема решена", будет возможность оценить работу. Кроме того, жители могут поддержать другие обращения.

Чтобы сообщить о повреждениях, нужно авторизоваться на портале https://dom.tyumen-city.ru/ через госуслуги или "ВКонтакте". Можно приложить фотографию, - сообщает Вслух.ру.