Тюменцам рассказали, как снизить риск заражения респираторными инфекциями

Эффективной защитой организма от респираторных инфекций является сочетание вакцинации и соблюдения правил гигиены, - пояснил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"Осенью начинается сезон респираторных инфекций. Снизить риск заражения помогут простые меры. По возможности избегайте многолюдных и плохо проветриваемых помещений. Регулярно проветривайте комнаты дома и на работе. В транспорте, поликлинике и других общественных местах стоит использовать медицинскую маску. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. Обязательно нужно мыть руки с мылом после поездки в транспорте и прогулки на улице. Нельзя касаться руками лица при чихании и кашле. Можно только одноразовой салфеткой", — отметил он.

Наиболее опасны из респираторных инфекций – грипп, - сообщает Тюменская линия.