Тюменские казаки познакомят школьников с подвигами предков в рамках "Патриотического десанта"

19:47 04 октября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области стартовал проект "Патриотический десант". В течение года казаки будут знакомить школьников с историей, традициями и культурой российского казачества. Первая поездка уже прошла в Вагайском муниципальном округе, всего запланировано 36 точек на карте региона.

Проект рассчитан на учеников пятых–седьмых классов. По словам атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области (ОКОТО) Сергея Захарченко, именно в этом возрасте у ребят формируется мировоззрение и закладывается фундамент исторической памяти.

– Сегодня молодежь забывает свои корни, и наша задача – пробудить интерес к своему роду и истории России, донести до детей, что казаки всегда были и защитниками, и тружениками. Они пришли в Сибирь не с огнем и мечом, а с православной верой, мирно жили с соседями, – отметил Сергей Захарченко в беседе с изданием "Тюменская область сегодня".

Во время поездок начальник штаба ОКОТО Павел Ерохин показывает детям выставку "Оружие Победы" с подлинными находками с мест боев. Инструкторы по фланкировке Александр Храмцов и Ангелина Долбышева демонстрируют искусство владения шашкой. После разминки ребята сами пробуют крутить клинки, - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2026