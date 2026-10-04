Тюменские казаки познакомят школьников с подвигами предков в рамках "Патриотического десанта"

В Тюменской области стартовал проект "Патриотический десант". В течение года казаки будут знакомить школьников с историей, традициями и культурой российского казачества. Первая поездка уже прошла в Вагайском муниципальном округе, всего запланировано 36 точек на карте региона.

Проект рассчитан на учеников пятых–седьмых классов. По словам атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области (ОКОТО) Сергея Захарченко, именно в этом возрасте у ребят формируется мировоззрение и закладывается фундамент исторической памяти.

– Сегодня молодежь забывает свои корни, и наша задача – пробудить интерес к своему роду и истории России, донести до детей, что казаки всегда были и защитниками, и тружениками. Они пришли в Сибирь не с огнем и мечом, а с православной верой, мирно жили с соседями, – отметил Сергей Захарченко в беседе с изданием "Тюменская область сегодня".

Во время поездок начальник штаба ОКОТО Павел Ерохин показывает детям выставку "Оружие Победы" с подлинными находками с мест боев. Инструкторы по фланкировке Александр Храмцов и Ангелина Долбышева демонстрируют искусство владения шашкой. После разминки ребята сами пробуют крутить клинки, - сообщает Тюменская область сегодня.