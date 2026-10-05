В колледжах Тюменской области с 2022 года количество бюджетных мест увеличилось почти в два раза

09:00 05 октября 2026
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За последние четыре года общий объем бюджетных мест в колледжах и техникумах Тюменской области вырос с 9,5 тысяч в 2022 году до 18,5 тысяч мест в 2026 году, рост произошел за счет средств областного бюджета, сообщил губернатор Александр Моор.

По словам губернатора, система среднего профессионального образования сочетает передовые технологии, мастерство профессионалов, традиции и укрепляет партнерство с ведущими предприятиями. В Тюменской области успешно реализуется федеральный проект "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". 1 сентября к трем ранее созданным медицинскому, транспортному и машиностроительному образовательно-производственным кластерам добавились еще три: "Химия", "Сельское хозяйство" и "Строительство".

Теги: Александр Моор , бюджетные места , ссузы , статистика
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