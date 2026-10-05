Особый статус педагога в России закреплён на госуровне

10:00 05 октября 2026
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С этого года особый статус педагога закреплён на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении педагогического сообщества с Днем учителя.

В Тюменской области работают около 11 тысяч педагогов. "Спасибо каждому за мудрость, преданность профессии и любовь к детям! Пусть спустя годы ваши ученики с теплотой и благодарностью вспоминают вас!" - выразил им благодарность за труд губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , День учителя , праздники , учителя
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