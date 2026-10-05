"Тюмень" проиграла "Зениту-2" в заключительном домашнем матче сезона

В рамках Серебряной группы LEON-Второй лиги "А" футбольный клуб "Тюмень" потерпел домашнее поражение от петербургского "Зенита-2". Матч, несмотря на равную борьбу, завершился победой гостей.

Счет был открыт на 65-й минуте — точным ударом отметился Дмитрий Барков. Тюменцы имели возможности для спасения, создавали опасные моменты, а на 83-й минуте претендовали на назначение пенальти. Однако арбитр не указал на "точку", вместо этого удалив главного тренера "Тюмени" Виктора Тренёва за оскорбления в адрес судейской бригады.

Победа позволила "Зениту-2" набрать 26 очков и гарантировать себе первое место в Серебряной группе. В параллельном матче "Амкар-Пермь" дома уступил миасскому "Торпедо" (1:2). В итоге у пермяков и тюменцев по 19 очков, а "Торпедо" с 15 баллами закрепилось на четвертой строчке, дающей право перехода в "Золото".

Следующий матч "Тюмень" проведет 10 октября в гостях против омского "Иртыша".