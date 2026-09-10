Сбер: тюменцы 91% расчётов за ЖКХ проводят онлайн

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Жители Тюменской области всё чаще оплачивают ЖКХ дистанционно: с начала 2026 года доля таких платежей в Сбере через СберБанк Онлайн достигла 91%.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Люди привыкли решать многие повседневные задачи в телефоне, и оплата ЖКХ стала одной из них. Здесь особенно важны простота и скорость: чем меньше действий нужно совершить, тем удобнее сервис. Поэтому мы развиваем технологии так, чтобы человек мог быстро увидеть начисления, выбрать нужный счёт и оплатить его за несколько секунд.

Оплатить ЖКХ в СберБанк Онлайн можно несколькими способами.

– Откройте в приложении вкладку "Платежи", найдите нужную услугу в блоке недавних операций, выберите платёж, проверьте лицевой счёт и подтвердите оплату.

– Если у вас бумажная квитанция, во вкладе "Платежи" выберите оплату по QR- или штрихкоду. Проверьте сведения и подтвердите операцию.

– Во вкладке "Платежи" откройте "Дом и авто", нажмите на "Недвижимость", выберите адрес или добавьте новый. Отметьте нужные услуги, проверьте начисления и оплатите.

– Если нужно перевести деньги по платёжным данным, во вкладке "Платежи" выберите оплату или перевод по реквизитам и следуйте подсказкам. После заполнения всех полей подтвердите платёж.

С 11 августа 2026 года клиенты Сбера могут без комиссии переводить друг другу любые суммы и оплачивать коммунальные услуги. Раньше бесплатные переводы внутри банка были ограничены 50 тыс. рублей в месяц, а при оплате ЖКХ могла взиматься комиссия. Новые условия действуют автоматически — ничего дополнительно подключать не нужно. Для пользователей СберПрайм без комиссии проходят любые платежи, а лимит на переводы в другие банки увеличен до 300 тыс. рублей.

Иллюстрация сгенерирована в ГигаЧат.