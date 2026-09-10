В Тюменской филармонии проведут ярмарку абонентов

Осенняя ярмарка абонементов в Тюменской филармонии 11, 12 и 13 сентября подарит тюменцам не только возможность выгодно приобрести абонементы на сезон 2026/2027, но и увлекательно провести время в стенах филармонии.

Расписание ярмарочных активностей:

11 сентября

10:00 – 15:00 - интерактивные станции с викторинами и конкурсами. К 135-летию Сергея Прокофьева (фойе, 1, 2 и 3 этаж);

10:30 - концерт оркестра "Камерата Сибири". Популярная классика и сочинения Прокофьева;

17:00 - музыкальная гостиная. Станислав Хуланхов (фортепиано);

18:00 - творческая встреча с художественным руководителем и главным дирижёром Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником.

12 сентября

10:00 – 15:00 - интерактивные станции с викторинами и конкурсами. К 135-летию Сергея Прокофьева (фойе, 1, 2 и 3 этаж);

11:30 – 12:30 - открытая репетиция Тюменского филармонического оркестра;

16:00 - творческая встреча с художественным руководителем оркестра "Камерата Сибири" Фаузиёй Тажиной и художественным руководителем Хоровой капеллы Тюменской филармонии Альбертом Мишиным;

17:00 - открытие выставки Тюменского регионального отделения Союза художников России, посвященной 440-летию Тюмени.

13 сентября

10:00 – 15:00 интерактивные станции с викторинами и конкурсами. К 135-летию Сергея Прокофьева (фойе, 1, 2 и 3 этаж);

17:00 - встреча с Ириной Дмитриевной Устиновой, директором Тюменской филармонии (фойе 3 этажа).