В Тюменской филармонии проведут ярмарку абонентов

Осенняя ярмарка абонементов в Тюменской филармонии 11, 12 и 13 сентября подарит тюменцам не только возможность выгодно приобрести абонементы на сезон 2026/2027, но и увлекательно провести время в стенах филармонии.
Расписание ярмарочных активностей:
11 сентября
10:00 – 15:00 - интерактивные станции с викторинами и конкурсами. К 135-летию Сергея Прокофьева (фойе, 1, 2 и 3 этаж);
10:30 - концерт оркестра "Камерата Сибири". Популярная классика и сочинения Прокофьева;
17:00 - музыкальная гостиная. Станислав Хуланхов (фортепиано);
18:00 - творческая встреча с художественным руководителем и главным дирижёром Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником.
12 сентября
10:00 – 15:00 - интерактивные станции с викторинами и конкурсами. К 135-летию Сергея Прокофьева (фойе, 1, 2 и 3 этаж);
11:30 – 12:30 - открытая репетиция Тюменского филармонического оркестра;
16:00 - творческая встреча с художественным руководителем оркестра "Камерата Сибири" Фаузиёй Тажиной и художественным руководителем Хоровой капеллы Тюменской филармонии Альбертом Мишиным;
17:00 - открытие выставки Тюменского регионального отделения Союза художников России, посвященной 440-летию Тюмени.
13 сентября
10:00 – 15:00 интерактивные станции с викторинами и конкурсами. К 135-летию Сергея Прокофьева (фойе, 1, 2 и 3 этаж);
17:00 - встреча с Ириной Дмитриевной Устиновой, директором Тюменской филармонии (фойе 3 этажа).
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