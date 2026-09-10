Форум "На 55 с плюсом" пройдет на Цветном бульваре в Тюмени

11:00 10 сентября 2026
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На Цветном бульваре 15 сентября в полдень начнется областной форум "На 55 с плюсом", который станет началом акции "Активное долголетие по-тюменски".

В программе форума - награждения организаторов и участников проектов активного долголетия; концерт с участием народных коллективов; модный этнопоказ; спортивные и творческие активности; танцевальная площадка с духовым оркестром; "Открытый микрофон" для выступления любительских коллективов; работа консультационного пункта "Счастливое долголетие".

Теги: пенсионеры , форумы
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