Форум "На 55 с плюсом" пройдет на Цветном бульваре в Тюмени

На Цветном бульваре 15 сентября в полдень начнется областной форум "На 55 с плюсом", который станет началом акции "Активное долголетие по-тюменски".

В программе форума - награждения организаторов и участников проектов активного долголетия; концерт с участием народных коллективов; модный этнопоказ; спортивные и творческие активности; танцевальная площадка с духовым оркестром; "Открытый микрофон" для выступления любительских коллективов; работа консультационного пункта "Счастливое долголетие".