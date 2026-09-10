Около 6,5 тысяч жительниц Тюменской области объединил Союз женщин России

Союз женщин России как продолжатель традиций Антифашистского комитета советских женщин отмечает 85-летие со дня основания, в честь значимой даты губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с активом регионального отделения.

Члены комитета в годы войны были настоящей опорой и надёжным тылом для солдат, сегодня члены Союза тоже поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Активистки работают в военных госпиталях, собирают гуманитарные грузы, в которые вкладывают тепло родного дома, своими руками изготавливают маскировочные сети, помогают семьям бойцов.

"В нашем регионе Союз женщин России реализует важные проекты. Например, "СВОя семья" – это медицинская, социальная и психологическая помощь ветеранам СВО и их родным. Проходит просветительский форум "Здоровье для каждого в семье", фестиваль театров кукол Уральского Федерального округа "Сказочный мир", активно работает "Клуб женщин-предпринимателей". И это лишь часть инициатив! Благодарю Наталью Александровну Шевчик, под её руководством за пять лет региональное отделение Союза женщин России выросло в сто раз – с 67 человек до шести с половиной тысяч", - отметил Александр Моор.