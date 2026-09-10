Промобъект после падания обломков беспилотника загорелся на Ямале

Атака беспилотника отражена на Одином из промышленных объектов Нового Уренгоя, но при падании обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются. Ситуация под контролем, сообщил губернатор.
Полпред УрФО Артём Жога:
Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. На связи с экстренными службами и руководством региона. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику. Прошу жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112.
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