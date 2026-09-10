Промобъект после падания обломков беспилотника загорелся на Ямале

Атака беспилотника отражена на Одином из промышленных объектов Нового Уренгоя, но при падании обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются. Ситуация под контролем, сообщил губернатор.

Полпред УрФО Артём Жога: