Промобъект после падания обломков беспилотника загорелся на Ямале

19:17 09 сентября 2026
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Атака беспилотника отражена на Одином из промышленных объектов Нового Уренгоя, но при падании обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются. Ситуация под контролем, сообщил губернатор.

Полпред УрФО Артём Жога:

Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. На связи с экстренными службами и руководством региона. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику. Прошу жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112.

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