Банки стали упрощать закрытие старых долгов

Вопрос с длительной просрочкой заемщики теперь могут решить дистанционно. Банки запускают в мобильных приложениях возможность урегулирования ситуации с нарушением срока оплаты более 90 дней. В специальных чатах настроили консультации, выбор программ реструктуризации и оформление процедуры без походов в отделения.

"Дистанционные сервисы урегулирования позволяют быстрее получить необходимую информацию и подобрать решение по задолженности. При этом в сложных ситуациях сохраняется возможность персональной работы с ответственным сотрудником", – прокомментировал нововведения руководитель департамента ВТБ Евгений Новиков.

Онлайн-урегулирование также настроено на результаты скоринга и прием подтверждающих документов. Среднее время такой процедуры разработчики и пользователи оценили в 20 минут. За первое время работы такой опцией воспользовались более 22 тыс. россиян, около 60% из которых имеют просрочку от пяти месяцев и более. Более 2 тыс. человек обратились за реструктуризацией долга. Механизм стал продолжением цифровизации финансовых процессов: годом ранее уже заработал аналогичный сервис для заемщиков на ранних этапах просрочки.