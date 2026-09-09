Офтальмолог рассказала, почему не стоит покупать готовые очки

Врач-офтальмолог, заведующий лабораторией контактной коррекции Тюменского областного офтальмологического диспансера Гузель Служаева объяснила, почему стоит потратить деньги на "рецептурные" очками, а не соблазняться покупкой готовых, которые в маркетах можно купить гораздо дешевле.

Готовые очки созданы со средними показателями. В них стоят одинаковые линзы, хотя почти у каждого есть разница в остроте зрения между глазами — это называется анизометропией. Один глаз получает идеальную картинку, второй напрягается, чтобы подстроиться. В итоге мозг пытается совместить две картинки, и уже через час появляются тяжесть в голове и усталость.

У многих есть астигматизм — небольшое искажение из-за формы роговицы. Готовые очки его не учитывают, поэтому изображение остаётся слегка размытым. Рецептурные линзы от доктора решают эту проблему с помощью цилиндров, подобранных по индивидуальной оси.

Важно соблюдать межзрачковое расстояние. В готовых очках оно стандартное. Если у пациента оно отличается, то он смотрит не в центр линзы. Возникают трудности с фокусировкой и глаза устают моментально.

Рецептурные очки изготавливают с учётом всех параметров: силы линз для каждого глаза, межзрачкового расстояния и даже промежутка от глаза до линзы. Плюс можно выбрать антибликовое или упрочняющее покрытие, чего в аптечных вариантах нет.

"Лишь в одном случае из десяти готовые очки действительно подходят человеку — если у него нет разницы между глазами, нет астигматизма и стандартное межзрачковое расстояние. Остальным они скорее навредят. Поэтому при постоянном ношении не экономьте — закажите очки в оптике. Это вложение в комфорт и здоровье ваших глаз", – комментирует Гузель Служаева.

Поэтому, если рецепт уже есть на руках, следующий шаг – обращение в специализированную клинику (оптику). Там помогут подобрать оправу, изготовить линзы по рецепту и проверят, правильно ли очки сидят.