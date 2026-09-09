Уральский турслёт "Больше, чем путешествие" начался в Тобольске

Окружной турслёт "Больше, чем путешествие" стртовал в Тобольске, в нем участвует активная молодёжь из Тюменской, Кировской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Югры, Ямала и Башкирии, сообщил глава города Петр Вагин.

"Это команда, которая через походы и обучение познаёт историю края, обменивается опытом и укрепляет единство нашей большой страны. Благодарю организаторов за то, что выбрали Тобольск. Всё это реализуется в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", при поддержке Росмолодёжи и "Движения первых"6 - сообщил Вагин