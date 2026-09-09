"Разговоры о важном" в школах и ссузах посвятили выдающимся деятелям России

В тюменских школах прошли первые в учебном году "Разговоры о важном" - ученики 6–11-х классов и студенты первых курсов колледжей и техникумов на занятиях знакомятся с выдающимися деятелями России через биографические фильмы.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

Биографические фильмы о выдающихся соотечественниках помогут школьникам и студентам увидеть, что высокие духовно-нравственные идеалы – это не абстрактные понятия, а конкретные поступки реальных людей, на которые можно и нужно равняться.

Тюменские школьники на уроке узнали историю жизни выдающегося русского инженера и предпринимателя Николая Путилова. В 2026-2027 учебном году запланировано 28 встреч, посвященных великим ученым, полководцам, врачам и меценатам. Среди них – балерина Галина Уланова, сестра милосердия Дарья Севастопольская и легендарный футболист Лев Яшин.