Энергетики закопали 800 метров кабеля, чтобы жителя Тюмени было спокойнее и красивее

17:19 08 сентября 2026
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Тюменские энергетики перенесли высоковольтную линию в одном из жилых комплексов, чтобы освободить место для благоустройства. По просьбе жителей специалисты заменили 800 метров воздушной ЛЭП на подземный кабель, оснащенный современной линией связи. После прокладки трассы старые опоры высотой 33 метра демонтировали. Освободившуюся территорию благоустроят.

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