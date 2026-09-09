В Аромашево открыли памятник участникам спецоперации

В Аромашевском округе открыли памятник участника специальной военной операции, на данный момент в Тюменской области их уже более двадцати, предыдущий открыли в Тобольске, сообщил губернатор Александр Моор.

"Это дань уважения павшим в боях и тем, кто сейчас отстаивает интересы России на передовой. Вместе с жителями и Героем России, нашим земляком Александром Александровичем Журавлёвым, возложили цветы и почтили память погибших бойцов. Память о подвигах должна жить в сердцах каждого. Будем её беречь, чтобы передать будущим поколениям", - прокомментировал событие губернатор.