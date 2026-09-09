Уборочная кампания в тюменских полях перешла экватор

Агропредприятия Тюменской области выполнили половину своего плана по уборке урожая, в департаменте АПК отмечают, что уборочная идёт хорошими темпами.

По оперативным данным о ходе уборочных работ на 9 сентября, зерновых и зернобобовых культур собрано 820,5 тыс. тонн с 350,3 тыс гектаров при урожайности 23,4 ц/га.

Обмолот технических культур проведён на площади 12,9 тыс. га. Собрано 17,1 тыс. тонн при урожайности 13,2 ц/га.

Картофеля с 2,2 тыс. га собрано 73,9 тыс. тонн при урожайности 333 ц/га.

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Овощи открытого грунта - 20,2 тыс. тонн с 447 га при урожайности 453 ц/га.