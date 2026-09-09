В Тюмени, Югре и на Ямале действует режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности был объявлен сначала в Югре, затем в Тюменской области и сейчас на Ямале.

При этом в Югре введен еще и режим "Угроза атаки беспилотника", ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям округа советуют не находиться на улице, не подходить к окнам и не покидать безопасное место до сигнала "Отбой угрозы атаки беспилотника". Если увидели БПЛА – сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Телефон экстренных служб - 112.