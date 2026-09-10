Пожар ликвидируют в одной из школ Тюмени

Автоматическая пожарная сигнализация в здании школы № 65 Тюмени на улице Широтной, 116 сработала в 6.30, н а момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения вся кровля была охвачена огнем.
На данный момент ГУ МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на 3,6 тысячи "квадратов". Во время пожара в школе никого не было, пострадавших нет.
На ликвидации возгорания работают 50 человек и 10 единиц техники.
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