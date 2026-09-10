Более 356 млн рублей направлено на бесплатную газификацию домов тюменских льготников

Программа социальной газификации (догазификации) в Тюменской области реализуется в 589 газифицированных населённых пунктах. Со старта программы подводящие газопроводы проложены до границ 30 510 земельных участков.

Региональная программа субсидирования распространяется на 49 льготных категорий граждан. "В текущем году на соцподдержку бюджет Тюменской области предусмотрел более 356 млн рублей. Почти 2300 многодетных семей, участников СВО, инвалидов и других граждан смогут газифицировать свои дома", - сообщил заместитель губернатора Павел Перевалов.

Субсидию можно получить авансом, заключив договор "под ключ". К этому моменту комплексной услугой воспользовались 3 858 жителей региона.

Программа социальной газификации была запущена по поручению Президента России Владимира Путина в 2021 году. По условиям программы, сети до границ земельных участков в газифицированных населённых пунктах строят бесплатно.