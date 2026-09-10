Ученики школы №65 в Тюмени, где сгорела крыша, будут учиться в новом корпусе на улице Ростовцева

Губернатор Тюменской области оценил обстановку после пожара в школе № 65 на улице Широтной в Тюмени и рассказал, как будет организован учебный процесс, пока не будет восстановлен этот корпус.

Школа №65 - это три корпуса, крыша сгорела на первом, постоенном в 1994 году. Сегодня огонь повредил кровлю на нем по всему периметру. Внутри здания пожара не было. Однако здание сейчас непригодно для проведения уроков.

С завтрашнего дня ребята из начального звена будут учиться в новом корпусе школы № 65 на улице Николая Ростовцева. Также с понедельника туда перейдут ученики 5–11 классов. Поручил департаменту образования и науки Тюменской области детально проработать этот вопрос с родителями, чтобы каждая семья получила полную и понятную информацию", - сообщил Моор.

Обучение будет организовано в две смены.

Причины пожара ещё предстоит установить. Школ глава региона пообещал восстановить. Чтобы оперативно начать работы, из резервного фонда региона будут выделены деньги на ремонт.