Абалакский завод выпустил в Иртыш около 4 млн молоди осетра

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Около четырех миллионов экземпляров молоди краснокнижного сибирского осетра в этом году выпустил Абалакский экспериментальный рыборазводный завод в реку Иртыш, сообщил замначальника Обь-Иртышского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Георгий Муратов.

Муратов особо подчеркнул, что рыба выпускается в безопасную воду. Напомним, паводок и критическое снижение содержания растворенного в воде кислорода привело к массовой гибели рыбы в реках Тура и Тобол, в Иртыше ниже впадения в него реки Тобол такие явления тоже наблюдались. Завод находится на берегу Иртыша выше Тобола, там кислород был в пределах нормы - соответственно, для выпущенной в реку молоди краснокнижного осетра эта ситуация не опасна. В комментарии РИА Новости Георгий Муратов выразил надежду, что процент выживаемости молоди сохранится на уровне предыдущих лет.

Абалакский завод на протяжении планомерно занимается восполнением водных биологических ресурсов, темпы производства молоди сокращать не собираются. Основная часть молоди выпускается по заказу предприятий, которые в силу своей производственной деятельности могут причинить ущерб например, при строительстве дорог, мостов, отсыпке месторождений и так далее. Но к восстановлению популяции осетра в сибирских реках Обь-Иртышского бассейна могут присоединиться все желающие по экопроекту "Расти, осетр!".

На прошлой неделе по проекту "Расти, осетр!"в Иртыш отправили около двух тысяч особей молоди весом около 30 граммов каждая. На выпуск рыбы и на экскурсию по заводу были приглашены участники проекты, журналисты, а также депутат Госдумы Николай Брыкин, который оценил производственные мощности предприятия и поблагодарил специалистов за их вклад в восстановление природных ресурсов: