Выборы в Югре: явка выше 62%, у ЕР в Госдуму более 55% голосов

Жители ХМАО голосовали за депутатов Госдумы, Думы Югры, Тюменской областной Думы и представительных органов муниципальных образований. Явка по предварительным данным Избирательной комиссии округа превысила 62%. Это серьезный показатель гражданской ответственности и неравнодушия наших земляков, символ единения нашего народа, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

По предварительным результатам выборов на территории Югры голоса по партийным спискам в Государственную Думу РФ среди парламентских партий распределились следующим образом: "Единая Россия" набрала более 55%, ЛДПР – свыше 13%, КПРФ – более 11%, "Новые люди" и "Справедливая Россия" также преодолели 5% барьер. Высокий уровень поддержки "Единой России" также по предварительным данным отмечен на выборах в Думу Югры и Тюменскую областную Думу – свыше 54%.

Руслан Кухарук: