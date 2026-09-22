Выборы в Югре: явка выше 62%, у ЕР в Госдуму более 55% голосов

Жители ХМАО голосовали за депутатов Госдумы, Думы Югры, Тюменской областной Думы и представительных органов муниципальных образований. Явка по предварительным данным Избирательной комиссии округа превысила 62%. Это серьезный показатель гражданской ответственности и неравнодушия наших земляков, символ единения нашего народа, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
По предварительным результатам выборов на территории Югры голоса по партийным спискам в Государственную Думу РФ среди парламентских партий распределились следующим образом: "Единая Россия" набрала более 55%, ЛДПР – свыше 13%, КПРФ – более 11%, "Новые люди" и "Справедливая Россия" также преодолели 5% барьер. Высокий уровень поддержки "Единой России" также по предварительным данным отмечен на выборах в Думу Югры и Тюменскую областную Думу – свыше 54%.
Руслан Кухарук:
Партия, основанная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, вновь доказала, что по-прежнему остается ведущей политической силой страны. Благодарю жителей региона за то, что пришли на избирательные участки, за совместные решения и определение будущего курса развития округа и страны!
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