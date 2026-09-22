"Единая Россия" одержала уверенную победу на выборах в Тюменскую облдуму

Жители Тюменской области, Югры и Ямала проголосовали за новый состав Тюмеской облдумы, после обработки более 80% протоколов с большим отрывом от других партий лидирует "Единая Россия", об этом во время брифинга журналистам рассказал председатель регионального избиркома Игорь Халин.

По 24 одномандатным округам в выборах участвовали 126 кандидатов в депутаты, еще 24 депутата в думу попадут по партийным спискам. По предварительны данным, по одномандатным округам везде победу одержали кандидаты от "Единой России", по партийным спискам 17 мандатов получит "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР – по 3, партия "Новые люди"– 1. "Справедливая Россия" пока не преодолевает пятипроцентный рубеж. "Это пока предварительные данные, возможны какие-то изменения, небольшие корректировки именно в процентах и в мандатах", - подчеркнул Игорь Халин.

ПО части округов округов 100% протоколы обработаны - депутаты уже известны.

В Салехардском округе победила Лариса Цупикова, в Надымском - Дмитрий Плотников, в Ноябрьском - Александр Мажаров, в Пуровском - Ренат Пяк.

Югорский округ в думе будет представлять Андрей Станкин, Няганьский - Владимир Нефедьев, Сургусткий - Галина Резяпова, Когалымский - Инна Лосева, Нижневартовский - Анатолий Чепайкин и Максим Храмцов.

В Тюменской области Тобольский округ депутатом избрал Елену Бельскую, Ярковский - Александра Анохина, Ленинский округ (Тюмень) - Сергея Медведева, Ишимский - Федора Шишкина, Заводоуковский - Владимира Ковина. "По остальным еще обработка продолжается, и, соответственно, окружные избирательные комиссии будут принимать соответствующие решения", - пояснил ситуацию Халин.

Окончательные итоги избирком обещает озвучить 22 сентября.