Жителя тюменского села приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование

В ночь с 14 на 15 февраля 2026 года житель казанского округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применив физическую силу, изнасиловал 16-летнюю девушку. Поначалу он признался и рассказал в подробностях о случившемся, но потом заявил, что полового акта не совершал, а показания дал под давлением следователя.

Суд признал эти доводы несостоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных доказательств. При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, данные личности подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, заявленный в интересах потерпевшей, с осуждённого в пользу девушки взыскано 350 000 рублей.

Подсудимый не согласился с приговором суда и подал апелляционную жалобу.