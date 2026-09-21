Подростков в Ялуторовске оштрафовали за нарушение ПДД

В Ялуторовске подростки оштрафованы за нарушение Правил дорожного движения - один кактался на мотоцикле отца, второй перешел дорогу в неположенном месте. Юношей поставят на внутришкольный профилактический учет, а межрайпрокуратура проконтролирует работу органов и учреждений системы профилактики.

17-летний ученик 9 класса в сентябре 2026 года катался на мотоцикле своего отца, не имея права управления транспортными средствами, чем нарушил ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Кроме того, в нарушение ст. 12.6 КоАП РФ, он управлял мотоциклом без мотошлема. По результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении подросток оштрафован на 7,5 тыс. рублей.

Второй 17-летний ученик 10 класса переходил дорогу в неположенном месте, чем нарушил ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Виновному назначен штраф 500 рублей.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на законных представителей правонарушителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.