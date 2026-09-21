Мошенники украли у тюменцев 20 млн рублей за неделю

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 45 жителей Тюменской области, сумма ущерба превысила 20 млн рублей.

Более всех в этот раз пострадала жительница Тобольска - на чужие счета она перевела 5,5 млн рублей после звонка неизвестного, предложившего ей дополнительный заработок.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сообщили в облпрокуратуре.