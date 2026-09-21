Способы заработка на креативности обсудят на форуме КПД в Тюмени

9 и 10 октября Тюмень вновь станет столицей креативной экономики: сразу на двух площадках — в Тюменском технопарке и Креативном кластере "809" — пройдёт IV Международный форум креативных предпринимателей "КПД". В этом году тема форума — "Экономика творчества. Как монетизировать креативность".

Два дня, более 50 федеральных и региональных экспертов, тысячи участников и десятки тематических сессий. Деловая программа построена вокруг семи ключевых секций — от продаж до ресторанного бизнеса. Каждая отвечает на конкретный вопрос: как превратить идею в доход.

Помимо деловой части, форум объединяет выставочные пространства, ярмарку ремесленников, гастрономическую зону, фотовыстановку и многое другое.

В Креативном кластере "809" на улице Красина, 7 программа обещает быть не менее насыщенной, чем в Тюменском технопарке.

Уже 9 октября с 10:00 до 18:00 в главном зале кластера пройдет трек "Диджитал за Уралом". Эксперты разберут такие темы, как "Роль сайта в лидогенерации в 2026-2027 гг.", "Матрица антикризисного бюджета: разложите свой маркетинг за 5 минут", "Эмоциональный маркетинг и гиперперсонализация предложений: создаем офферы, которые попадают в сердце клиента", "Как получать лиды из поиска в 2026 году, когда все говорят только про нейросети", "Как СММ работает на задачи бизнеса и закрывает потребности аудитории", "Мифы о маркетплейсах", "Как создать собственную фабрику лидов: опыт развития сети digital-проектов в сотнях городов России".

10 октября в кластере "809" пройдет "Фабрика креативного туризма в Тюмени" - интенсивный проектный семинар по созданию туристических продуктов (участие платное, с 10:00 до 14:00).

Возможны изменения в программе — следите за обновлениями.

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