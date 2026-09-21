Предварительная явка на выборы в Тюменской области превысила 66%

Избирательная кампания в Тюменской области прошла на высоком уровне — организованно и без нарушений, активность проявили избиратели во всех муниципалитетах, предварительная явка — 66,27%, сообщила руководитель исполкома реготделения "Единой России" Ольга Швецова.

"Завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы. Предварительные итоги подвели на ВКС с регионами при участии председателя "Единой России" Дмитрия Анатольевича Медведева и секретаря Генсовета Владимира Владимировича Якушева. По данным первых экзитполов, #ЕР выступила достойно. Мы уже с нетерпением ждем подсчета голосов и результатов выборов в Тюменской области. Друзья! Спасибо всем, кто проявил неравнодушие к судьбе нашего региона и страны в целом и пришел на избирательные участки", - сообщила Швецова в своем паблике.