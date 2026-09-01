Выборы в Тюменской области прошли в штатном режиме

В Тюменской области завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и Тюменской облдумы восьмого созыва. Окончательные цифры по явке избирком озвучит 21 сентября, пока известно, что на 18.00 за депутатов Госдумы проголосовали 65,31%, облдумы - 64,37% (вместе с Ямалом и Югрой). По данным Избирательной комиссии Тюменской области, процесс голосования прошёл в штатном режиме. За ходом голосования все три дня следили международные наблюдатели.

Итоги Единого дня голосования прокомментировали лидеры фракций Тюменской областной думы:

Андрей Артюхов, "Единая Россия":

Трехдневные выборы депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы завершились. В регионе они прошли без нарушений. Облизбирком отмечает высокую явку избирателей — предварительно она составила 65,1 процента, что говорит о сплоченности наших жителей и их ответственном отношении к будущему Тюменской области и страны в целом. Благодарю всех, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в выборах.

Глеб Трубин, ЛДПР:

Видно, что у наших земляков есть интерес к выборам – на участки пришли больше половины избирателей. Люди понимают – если явка будет низкая, то наши противники получат возможность говорить о нелегитимности выборов, дестабилизировать ситуацию в стране. Мы этого не допустили. А самое главное – определили путь развития страны на ближайшие пять лет.

Тамара Казанцева, КПРФ:

Несмотря на угрозы со стороны врага, люди шли на выборы, я сама шла голосовать, даже не думая о каком-то страхе. Решила, что я должна выполнить свой гражданский долг.

Владимир Пискайкин, "Справедливая Россия":