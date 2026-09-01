Выборы в Тюменской области прошли в штатном режиме

В Тюменской области завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и Тюменской облдумы восьмого созыва. Окончательные цифры по явке избирком озвучит 21 сентября, пока известно, что на 18.00 за депутатов Госдумы проголосовали 65,31%, облдумы - 64,37% (вместе с Ямалом и Югрой). По данным Избирательной комиссии Тюменской области, процесс голосования прошёл в штатном режиме. За ходом голосования все три дня следили международные наблюдатели.
Итоги Единого дня голосования прокомментировали лидеры фракций Тюменской областной думы:
Андрей Артюхов, "Единая Россия":
Трехдневные выборы депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы завершились. В регионе они прошли без нарушений. Облизбирком отмечает высокую явку избирателей — предварительно она составила 65,1 процента, что говорит о сплоченности наших жителей и их ответственном отношении к будущему Тюменской области и страны в целом. Благодарю всех, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в выборах.
Глеб Трубин, ЛДПР:
Видно, что у наших земляков есть интерес к выборам – на участки пришли больше половины избирателей. Люди понимают – если явка будет низкая, то наши противники получат возможность говорить о нелегитимности выборов, дестабилизировать ситуацию в стране. Мы этого не допустили. А самое главное – определили путь развития страны на ближайшие пять лет.
Тамара Казанцева, КПРФ:
Несмотря на угрозы со стороны врага, люди шли на выборы, я сама шла голосовать, даже не думая о каком-то страхе. Решила, что я должна выполнить свой гражданский долг.
Владимир Пискайкин, "Справедливая Россия":
Россия – самодостаточная страна. А это всегда нелегко. Вот мы и боремся за место под солнцем – чтобы у нас был свой выбор. Мы хотим развиваться по-своему. И за свою тысячелетнюю история Россия не раз доказывала, что она права – и на поле боя, и в экономике, и в технологиях. Это и есть борьба за суверенитет. Сегодня мы понимаем, что надо развивать себя и свою страну. За это мы и проголосовали на выборах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru