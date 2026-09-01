В Тюменской области создадут сельскохозяйственный кооператив масличных культур Зауралья

Сопровождением значимого инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса занимаются специалисты инвестиционного агентства Тюменской области. Сельскохозяйственный кооператив масленичных культур Зауралья организуют в Упоровском округе.

"Опорное предприятие для организации кооператива - компания "Тобол". На его производственной площадке построят завод по глубокой переработке рапса. Производство будет выпускать востребованную продукцию — рапсовый жмых и масло холодного отжима. Кооператив уже включает шесть растениеводческих хозяйств региона. Круг участников в дальнейшем будет расширяться. Инициатор проекта – Ассоциация "Народный фермер Западная Сибирь"", - рассказали в инвестагентстве.

Руководитель Ассоциации "Народный фермер Западная Сибирь" Анатолий Шмурин пояснил, что проект реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства и является пилотным по устранению диспаритета цен на зерновые культуры на территории Урала и Западной Сибири.

Инициатива компании "Тобол" предполагает создание полного производственного цикла. Для муниципалитета это появление новых рабочих мест, а для местных аграриев — гарантированный канал сбыта выращенного рапса, - сообщает Тюменская линия.