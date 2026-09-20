Тюменский аспирант без бюджетного места получил губернаторскую стипендию

Никита Калашников сегодня – успешный аспирант ТюмГУ, исследователь в области искусственного интеллекта и обладатель губернаторской стипендии. Хотя на бюджет бакалавриата он, в свое время, поступить не смог – не хватило одного балла.

Юриспруденция привлекла Никиту еще в школе: с шестого-седьмого класса он участвовал в олимпиадах по истории и обществознанию. В университет юноша первоначально поступил на платной основе, но решил сделать все возможное, чтобы перевестись на бюджет.

– Решил сделать все, что от меня зависит, чтобы перевестись на бюджет. Было довольно сложно, но при этом очень интересно. Я участвовал вообще во всем, в чем только можно: записывался в экспедиции, был волонтером. Ну и по учебе старался – по многим предметам у меня было даже больше баллов, чем требовалось на пятерку, – рассказал Никита как участник проекта #НикудаНеУеду72.

После первого курса цель была достигнута. Затем – магистратура, аспирантура. Сейчас Никита учится на третьем курсе и сам преподает студентам. Направление для научной работы родилось во время обычной университетской пары: юноша спросил преподавателя, кто должен нести ответственность, если машиной управляет автопилот. Этот вопрос лег в основу первой научной работы, вошедшей в перечень ВАК.

Сегодня Никита публикуется в российских и международных изданиях, некоторые работы выходят на английском языке. Среди читателей его публикаций – исследователи из США, Германии и Южной Кореи. Губернаторскую стипендию он получал трижды: на четвертом курсе бакалавриата, втором курсе магистратуры и в аспирантуре. В его копилке – первое место в "Высшей лиге" Высшей школы экономики и победа в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Помимо науки, Никита – донор крови (19 донаций), волонтер и эксперт-наставник Росмолодежи. С 2024 года он бесплатно консультирует молодежные команды по их проектам. Сейчас вместе с коллегами участвует в переработке образовательной программы университета, - сообщает Тюменская область сегодня.