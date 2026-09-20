Еда под видео и новости мешают организму контролировать аппетит

Многие тюменцы считают, что сидение перед экраном ничем не отличается от чтения бумажной книги или спокойной настольной игры. Однако с точки зрения обмена веществ между ними большая разница. В то время как книга требует сосредоточенности и снижает уровень стресса, цифровой контент вызывает постоянные кортизоловые качели, провоцируя бесконтрольное жевание. В норме процесс насыщения регулируется простым рефлексом: человек ощущает наполнение желудка и вовремя прекращает трапезу.

Врач-эндокринолог и диетолог Ирина Иголкина рассказала, почему этот отлаженный эволюцией механизм дает сбой, как только перед глазами появляется мерцающий экран. "Ключевой момент — нет фокусировки на чем-то одном, мозг разнонаправленно начинает работать и не успевает за контролем потребления пищи. Мозг видит в этом угрозу и запускает каскад гормональных нарушений. Первым включается кортизол в ответ на стресс. Он блокирует действие лептина (гормона сытости) и усиливает действие грелина (гормона голода). За экраном гаджета процесс доходит до завершения не по команде организма, а по факту опустевшей тарелки", — подчеркнула врач.

По словам эксперта, именно фоновое поглощение пищи за экраном приводит к частым перекусам, регулярным скачкам инсулина в крови и, как следствие, к формированию стойких метаболических нарушений даже у тех, кто не имеет генетической предрасположенности к полноте, - сообщает АиФ-Тюмень.