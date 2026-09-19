В Тюменской области появится программа поддержки творческих сообществ "Сообща по-тюменски"

Комплексная образовательная программа по поддержке творческих сообществ "Сообща по-тюменски" стартует в Тюменской области в конце октября. Она объединит 200 активных жителей региона для обучения социальному проектированию и проведению культурных событий. Автор проекта Амалия Мухамеджанова стала победителем конкурса Росмолодежь. Гранты: Микрогранты и получила на его реализацию 298 тысяч рублей.

Программа пройдет в общественных пространствах области: в центре "Космос", мультицентрах "Контора пароходства" и "Моя территория" в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Принять участие могут представители творческих сообществ Тюменской области от 14 до 75 лет, которые занимаются общественной деятельностью, а также активная молодежь от 14 до 35 лет — студенты, активисты университетов, институтов, колледжей и техникумов.

Участников ждут встречи с опытными лидерами региона — это победители грантовых конкурсов, руководители сообществ и представители общественных пространств. Они помогут командам придумать и провести пять мероприятий на важные темы. В конце проекта все команды встретятся и обсудят результаты.

"Мы хотим, чтобы творческие сообщества области стали дружнее, а мероприятия — интереснее. Сегодня многие активисты горят идеями, но им не хватает знаний и уверенности, чтобы довести задумку до конца. Наша программа как раз про это: мы дадим людям понятные инструменты, покажем, как работать с командой, как находить ресурсы и как превращать идею в реальное событие. Верим, что именно так — сообща — можно поднять уровень мероприятий и сделать так, чтобы творческих инициатив в Тюменской области становилось больше", — рассказала Амалия Мухамеджанова, руководитель проекта "Сообща по-тюменски".

Проект стал возможен благодаря победе Амалии Мухамеджановой в конкурсе Росмолодежь.Гранты: Микрогранты. Девушка получила 298 тысяч рублей из 300 тысяч возможных, - сообщает Мой-портал.ру.

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