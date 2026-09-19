В Упоровском округе объекты водоснабжения готовят к бесперебойной работе в зимний период

В Упоровском муниципальном округе специалистами "Росводоканал Тюмень" завершаются работы по повышению надежности работы систем водоснабжения. Особое внимание уделяется энергоэффективности и устойчивости объектов к минусовым температурам. На скважинах сельских водоочистных станций специалисты установят 10 терморегуляторов. Устройства автоматически поддерживают нужную температуру и регулируют работу насосного оборудования. Это экономит электроэнергию, снижает нагрузку на электросети и продлевает срок службы техники.

Специалисты также провели техническое обслуживание на 19 скважинах муниципалитета. Для защиты в зимний период павильоны скважин и помещения насосных станций утеплены

современными теплоизоляционными материалами, - сообщает Тюменская линия.

"Установка терморегуляторов даст положительный эффект по снижению энергопотребления станций водоочистки. Утепление павильонов и плановое техобслуживание помогут уверенно войти в зимний сезон и гарантировать жителям стабильную подачу чистой воды", - поясняет начальник цеха по обслуживанию объектов "Росводоканал Тюмень" в Упоровском округе Светлана Селиверстова.