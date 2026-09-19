Врач объяснила, как чай или витамины могут навредить лечению

Врач-терапевт Гоарик Давтян объяснила, как чай или витамины могут испортить схему лечения. В рамках Недели безопасности пациента (14–20 сентября) важно напомнить: самое эффективное лечение строится на полной картине здоровья. Даже "незначительные" детали — витамины, травяные чаи, БАДы — могут влиять на действие лекарств. Врач на практике видит, как одна недоговоренность способна сбить схему терапии.

Когда пациент ничего не утаивает, подробно рассказывает о самочувствии, честно перечисляет все препараты, не боится задавать вопросы и просить разъяснений, у врача складывается полная картина состояния. Именно она становится основой для правильного решения.

– Я каждый день вижу, как многое в лечении зависит от того, насколько открыто пациент делится информацией. Бывает, человек стесняется сказать про какой-нибудь травяной сбор или "безобидные" витамины, а они могут влиять на действие лекарств. Или не задаёт вопрос, потому что боится показаться "неграмотным" — а потом схема приёма сбивается, и эффект снижается. Для меня безопасность пациента начинается с простого: "Расскажите все, даже мелочи". И я всегда готова объяснить еще раз, расписать по часам — столько раз, сколько нужно, чтобы стало понятно, – рассказала специалист.

Говорите даже про "мелочи". Витамины, БАДы, травяные чаи, сборы, капли "на всякий случай" — всё это тоже лекарства. Они могут усиливать или, наоборот, ослаблять действие препаратов, а иногда и вызывать опасные реакции.

Фиксируйте детали. Запишите название, дозировку, кратность приёма и возможные побочные эффекты — хоть в заметки на телефоне, хоть на листке. Это простой способ не запутаться в назначениях, - сообщает КП-Тюмень.