Тюмень впечатлила международных наблюдателей за выборами

18 по 20 сентября в регионе работают семь наблюдателей из Австрии, Аргентины, Армении, Индии и Сербии. Их задача – следить за прозрачностью и законностью голосования. По отзывам, они впечатлены организацией голосования.

После начала выборов гости поделились впечатлениями.

Наблюдатель из Аргентины, судья Избирательного суда первой инстанции провинции Огненной Земли, Антарктиды и островов Южной Атлантики Мариэль Занини: "Выборы можно назвать образцовыми. Сравнивая их с процессами, которые проходят в нашей стране, я обратила внимание на большую организованность процесса. Все прошло прекрасно, я осталась под впечатлением".

Наблюдатель из Аргентины, бывший депутат Палаты депутатов провинции Буэнос-Айрес, советник по институциональным отношениям и сотрудничеству педагогического университета (UNIPE) Аргентинской Республики Хуан Карлос Хуарес: "Я работаю в организации, которая занимается наблюдением за прозрачностью выборов. Есть три вещи, которые меня впечатлили. Первая – пунктуальность, вторая – радость, с которой граждане приходят голосовать, и третья – большой уровень контроля. Такая организация процесса заслуживает уважения".

Наблюдатель из Австрии, независимый политический обозреватель Ульрике Рейснер: "Больше всего меня впечатлила организация процесса, в частности прозрачность и контроль. В сравнении с Европой, где люди несколько устали от политики, в России я вижу молодых волонтеров, которые с радостью информируют граждан, вижу счастье жителей, что крайне важно".

Наблюдатель от Сербии, директор Центра Геополитических исследований Драгана Трифкович: "Для меня было очень важно увидеть, как в наши дни проходят в России выборы. Могу сказать, что на очень высоком демократическом уровне. Мне кажется, сегодня люди более заинтересованы в голосовании".

Наблюдатель из Индии, сотрудник по особым поручениям при главном министре штата Махараштра Республики Индия Чандрашекхар Прабхакар Вазе: "То, что я увидел здесь – крайне хорошо организованный процесс. Уже в восемь утра люди стояли в очереди. Меня впечатлили масштаб, система наблюдения, а также поддержка прозрачности".