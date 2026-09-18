Выборы: досрочно в Тюменской области проголосовали 0,38% избирателей

В Тюменской области зарегистрировано 1 191 395 избирателей, 2 088 из них (0,38%) проголосовали досрочно.

В Тюменской области 1 060 избирательных участков - все открылись вовремя, голосование идет в штатном режиме. Также начал работу один из десяти временных участков, остальные – 20 сентября, Люди идут голосовать с хорошим настроением. Обращений на текущий момент не было, сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов.

Телефон горячей линии избирательной комиссии Тюменской области - 42-67-72.