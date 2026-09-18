Выборы: досрочно в Тюменской области проголосовали 0,38% избирателей

11:14 18 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области зарегистрировано 1 191 395 избирателей,  2 088 из них (0,38%) проголосовали досрочно.

В Тюменской области 1 060 избирательных участков - все открылись вовремя, голосование идет в штатном режиме. Также начал работу один из десяти временных участков, остальные – 20 сентября, Люди идут голосовать с хорошим настроением. Обращений на текущий момент не было, сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. 

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8 до 20 часов.

Телефон горячей линии избирательной комиссии Тюменской области - 42-67-72.

Теги: Игорь Халин , выборы , единый день голосования
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026