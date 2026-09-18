Более 978 тысяч тонн зерна и зернобобовых собрали тюменские аграрии

По оперативным данным о ходе уборочных работ в Тюменской области на 18 сентября, обмолот зерновых и зернобобовых культур проведен на 418 тысяч га. Собрано 978,5 тыс. тонн с урожайностью 23,4 ц/га, сообщает департамент АПК.

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Обмолот технических культур проведен на площади 21,3 тыс.га. Собрано 28,3 тыс. тонн с урожайностью 13,3 ц/га.

Убрано 3,5 тыс.га картофеля. Собрано 105,5 тыс. тонн с урожайностью 299 ц/га.

Овощи открытого грунта убраны с 530 га, собрано 24,5 тыс. тонн с урожайностью 462 ц/га.