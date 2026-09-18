В Тюменской области началось голосование на выборах депутатов Госдумы и облдумы

Сегодня начинается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и на выборах депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва.

Участки для голосования открылись в 8:00 и будут ждать избирателей до 20.00 в каждый из трех дней голосования (18, 19 и 20 сентября 2026 года)

"Ваш голос - это не просто галочка в бюллетене. Это - ваша возможность повлиять на то, какой наша страна, наш регион будет через 5, 10, 20 лет. Это - ваша уверенность в завтрашнем дне, в людях, которые будут отвечать за то, какие законы будут приняты, за социально-экономическое развитие нашей страны и нашей Тюменской области!" - обратился к жителям региона председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.