Военным комиссаром Тюменской области назначен Вахрушев

Сергей Анатольевич Вахрушев назначен военным комиссаром Тюменской области

Сергей Анатольевич – полковник, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. А.И. Прошлякова.

За успехи в службе отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, разрабатывал и принимал участие в подготовке проектов постановлений Правительства Российской Федерации и приказов министра обороны Российской Федерации.