Военным комиссаром Тюменской области назначен Вахрушев

Сергей Анатольевич Вахрушев назначен военным комиссаром Тюменской области
Сергей Анатольевич – полковник, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. А.И. Прошлякова.
За успехи в службе отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Кроме того, разрабатывал и принимал участие в подготовке проектов постановлений Правительства Российской Федерации и приказов министра обороны Российской Федерации.
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