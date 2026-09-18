Военным комиссаром Тюменской области назначен Вахрушев

17:19 17 сентября 2026
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Сергей Анатольевич Вахрушев назначен военным комиссаром Тюменской области

Сергей Анатольевич – полковник, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. А.И. Прошлякова.

За успехи в службе отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, разрабатывал и принимал участие в подготовке проектов постановлений Правительства Российской Федерации и приказов министра обороны Российской Федерации.

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