Человек погиб при пожаре в Тюмени

13:32 17 сентября 2026
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В Тюмени  на улице Новосёлов утром 17 сентября в доме №117 в одной из квартир на девятом этаже произошел пожар. На месте вызова работали 17 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, было задействовано 5 единиц техники. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров, 12 человек эвакуированы. К сожалению, на пожаре погиб человек, один человек травмирован.

Причина происшествия устанавливается, по одной из версий, которую опубликовал Shot, трагедия могла произойти из-за взрыва заряжающегося аккумулятора в электросамокате.

Теги: пожары
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