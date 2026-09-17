Свежую молочную продукцию с завода можно будет приобрести на фестивале "Тюменская осень"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Фестиваль "Тюменская осень" объединит городские события, семейные активности, гастрономические площадки и ярмарки местной продукции. Одним из участников станет АО "Золотые луга": компания представит свежую молочную продукцию от производителя, включая ассортимент торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво", а также молоко "Ситниковское".

Приобрести продукты по ярмарочным ценам можно будет 19 и 20 сентября с 9:00 до 18:00 на площадке в школе №92, корпус 2, по адресу: ул. Николая Зелинского, 22.

"Тюменская осень" пройдёт 18, 19 и 20 сентября. В этом году фестиваль объединит 190 площадок: учреждения общего, среднего и высшего образования, здравоохранения, спорта и молодёжной политики, территории автотранспортных предприятий, общежития учебных заведений и другие городские пространства. По информации организаторов, различные праздничные события смогут принять более 600 000 гостей.

Программа фестиваля рассчитана на жителей разных возрастов и интересов. На 95 площадках запланированы концертные программы, на 76 локациях состоится фестиваль "Поющий город", на 10 – гастрономический фестиваль "Оладушки". Также гостей ждут мастер-классы, спортивные активности, викторина "Знай свой край!", творческие и семейные события.

Гастрономическая часть фестиваля познакомит тюменцев с местными производителями и привычными продуктами региона. На площадке в школе №92 Компания "Золотые луга" представит молоко, кефир, ряженку, в том числе ряженку с гранолой, сметану, сливочное масло, творог, натуральный сыр, йогурты и другие кисломолочные напитки.

В компании отмечают, что участие в таких мероприятиях помогает сохранять прямую связь с жителями, получать обратную связь и представлять тюменскую молочную продукцию в открытом городском формате. Для местных производителей ярмарочные площадки становятся возможностью показать ассортимент, рассказать о продукции и быть частью крупных событий, которые объединяют горожан.

Фестиваль "Тюменская осень" – это пространство, где встречаются культура, спорт, гастрономия, семейный отдых и региональные бренды. Жители и гости города смогут не только посетить праздничные мероприятия, но и приобрести продукты местных производителей по ярмарочным ценам.

АО "Золотые луга" приглашает тюменцев посетить площадку фестиваля 19 и 20 сентября с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Николая Зелинского, 22, школа №92, корпус 2.