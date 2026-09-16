Стимулирование экспорта обсудили на международной сессии форума TNF

На ТНФ-2026 при участии главы Минпромторга России Антона Алиханова, губернаторов Моора, Кухарука и зарубежных партнеров обсудили меры поддержки экспортёров.

Моор напомнил, что в Тюменской области сосредоточены нефтесервисные компетенции, работают научные и образовательные центры, создана современная промышленная база. "Всё это позволяет создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и технологии. Особое внимание уделяем развитию международной кооперации. Организуем бизнес-миссии и принимаем участие в выставках. В том числе нам помогают инструменты нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - отметил он.

За первое полугодие 2026 года внешнеторговый товарооборот Тюменской области увеличился почти на 14%. В десятку постоянных партнёров входят Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам. Представители этих стран являются почётными гостями форума, некоторые – не в первый раз. Так, второй год подряд белорусские компании демонстрируют свои разработки на TNF EXPO. Специалисты из Казахстана активно участвуют в технологических днях.

"Это подтверждает: интерес наших зарубежных партнёров есть, и он растёт. Уверен, что форум TNF станет стартовой площадкой для новых проектов и сотрудничества", - отметил Моор.