Более тысячи участков для голосования будут работать на выборах в Тюменской области

В Тюменской области образовано 1060 участков для голосования на выборах 18-20 сентября, количество избирателей в регионе составляет 1 191 395.

Председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин провел пресс-конференцию с тюменскими журналистами, в рамках которой рассказал о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы.

Участвуют все парламентские партии на федеральном и областном уровнях:

🔹 "Единая Россия";

🔹 КПРФ;

🔹 "Справедливая Россия";

🔹 ЛДПР;

🔹 "Новые люди";

🔹 на областных выборах также - "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

"В региональных выборах участвуют 126 кандидатов, зарегистрированных по 24 одномандатным избирательным округам. 231 кандидат от 7 политических партий участвуют по единому избирательному округу", - отметил Игорь Халин.

Во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях региона организовано видеонаблюдение, на остальных участках - установлены видеорегистраторы.

Игорь Халин подчеркнул, что особое внимание при подготовке к выборам уделяется обеспечению безопасности, участки оборудуют стационарными и ручными металлодетекторами. Проведены тренировки совместно с правоохранительными органами, сотрудниками МЧС по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.