Стандартизация данных супер важна для ТЭК, считает эксперт

Стандартизация данных важна для компаний, работающих в нефтегазовой отрасли, так как повышает эффективность коммуникаций с сервисными компаниями, наукой и государственными регуляторами и увеличивает скорость принятия решений на разных уровнях взаимодействия, считает руководитель Научно-технического центра "Газпром нефти" Александр Ситников.

Вопрос стандартизации данных обсуждался на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF в рамках сессии "Данные ТЭК: закрытый актив или коллективная инфраструктура?"

"Стандартизация данных — точно плюс. Это технический уровень, который определяет дальше коммуникации всех уровней внутри компании, кросс-объединение ВИНК и общение с сервисами, наукой регулятором на одном языке — это суперважно. В своей компании мы понимаем, что без стандартизации, как в компании, так и всей отрасли, работать дорого и не обеспечить скорость", - поделился мнением Александр Ситников.

Ситников выразил уверенность, что в настоящее время лидировать за счет закрытости и каких-то своих внутренних стандартов уже невозможно.

"Можно лидировать только за счет того, что вы максимально открываете свои радары, видите максимально широко и дальше движетесь за счет скорости, с которой адаптируете под себя решения, выжимаете из них максимум эффективности для своей специфики и экономики", - поделился мнением эксперт.

Замдиректора по проектам Научно-технологический комплекс "Новые технологии и материалы" Санкт- Петербургского политехнического университета Иван Голубев подчеркнул важность стандартизации данных для научных исследований и разработок. По его словам, унификация и объединение пул данных компаний, которые полноценно описывают процессы, включая необходимые параметры, позволит науке включаться и предлагать различные расчетные инструменты, корреляции, на которых можно выстраивать прогнозы.

"Видим конкретную необходимость в этом, готовы участвовать в разработке стандартов", - резюмировал Голубев.

Мнения об актуальности развития коллективной инфраструктуры данных, формировании единых стандартов и экономических выгодах для отдельных игроков рынка и ТЭК также выразили представители таких компаний, как ГК ТОФС, Positive Technologies, Центра нефтегазовых решений VK Tech, Лаборатории исследований рынка ИТ-решений Контур Университет. В дискуссии обсуждались и использование технологий искусственного интеллекта, приоритеты в разработке стандартов, а также вопросы, кто способен возглавить эту инициативу и почему этого нельзя было сделать раньше.