Андрей Кутуков: Масштабное применение ИИ-агентов невозможно без зрелых бизнес-процессов и контроля человека

Масштабное внедрение ИИ-агентов в промышленности стоит начинать не с запуска множества автономных помощников, а с описания бизнес-процессов и правил, по которым они будут действовать. Об этом заявил старший управляющий директор, руководитель центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков на панельной дискуссии Сбера "Автономность или контроль: новая операционная модель нефтегаза — от ИИ-агента до физического действия" в рамках международного промышленно-энергетического форума TNF 2026.

Андрей Кутуков, руководитель центра технологического бизнеса Сбербанка:

Сегодня ИИ-агент — прежде всего помощник человека. Он может непрерывно следить за оборудованием, замечать аномалии и короткие всплески параметров, которые человек способен пропустить, быстро анализировать большие объёмы информации, подбирать типовые решения для инженеров и юристов. Но в критически важных процессах финальное решение всё равно должен принимать человек — вместе с ответственностью за его последствия.

По словам Андрея Кутукова, возможности ИИ-агентов растут в том числе потому, что современные модели научились работать не только с хорошо структурированными данными, но и с обычными документами и текстами. Это открывает для них больше повседневных задач. Причём наибольший эффект часто дают не самые сложные процессы, а самые частые и повторяющиеся — мониторинг оборудования, анализ логов и первичная обработка данных.

Андрей Кутуков, старший управляющий директор, руководитель центра технологического бизнеса Сбербанка:

Главное правило — не автоматизировать хаос. Если процесс плохо описан, его сначала нужно перестроить и только потом автоматизировать. До запуска агента нужно зафиксировать нормы, ограничения и ответственность: что он может делать сам, где обязан остановиться и передать решение человеку. Не менее важно следить за ним: каждое действие агента должно быть зафиксировано и объяснимо.

Отдельная задача — управление растущим числом агентов. Без общих правил и инфраструктуры "рой" автономных помощников сам может стать источником лишних затрат. Все действия агентов при этом должны фиксироваться и быть понятными человеку — это важно и для контроля, и для дальнейшего дообучения систем. Поэтому бизнесу необходимы единые платформы управления ИИ.

Масштабирование агентских систем требует не только технологий, но и развития интеллектуального капитала компании — компетенций и корпоративной культуры. По мнению Андрея Кутукова, здесь у нашей страны есть преимущество в виде русской модели управления, которая сочетает технологические решения и человеческую свободу.